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В Украине введут компенсации в случае задержек с выплатами, фото: facebook
В Украине введут компенсации в случае задержек с выплатами зарплат и пенсийhttps://racurs.ua/n132584-v-ukraine-vvedut-kompensacii-v-sluchae-zaderjek-s-vyplatami.htmlРакурс
Правительство предлагает осуществлять компенсации гражданам в случае задержек с выплатами.
Одобрен законопроект, которым предлагается выплачивать компенсации в случае задержки социальных и других выплат. Об этом сообщил Алексей Гончарук, премьер-министр Украины.
Законопроект планируют передать в Верховную Раду. Вероятную дату голосования по инициативе не назвали. Президент также должен подписать закон.
Компенсацию начнут выплачивать в случае задержки:
- Зарплат;
- Пенсии или пожизненного содержания;
- Социальных выплат;
- Индексаций денежных доходов граждан.
Ряд государственных предприятий Украины в конце 2019 года сообщали о нехватке средств на выплату зарплат. О задержках объявили и работники государственных шахт.
Ранее Гончарук заявил, что зарплаты топ-менеджеров госпредприятий будут пересмотрены. По его мнению, Кабмин должен разработать рекомендации по оплате руководителям госпредприятий.
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