В Украине введут компенсации в случае задержек с выплатами, фото: facebook

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Ракурс

Правительство предлагает осуществлять компенсации гражданам в случае задержек с выплатами.

Одобрен законопроект, которым предлагается выплачивать компенсации в случае задержки социальных и других выплат. Об этом сообщил Алексей Гончарук, премьер-министр Украины.

Законопроект планируют передать в Верховную Раду. Вероятную дату голосования по инициативе не назвали. Президент также должен подписать закон.

Компенсацию начнут выплачивать в случае задержки:

Зарплат;

Пенсии или пожизненного содержания;

Социальных выплат;

Индексаций денежных доходов граждан.

Ряд государственных предприятий Украины в конце 2019 года сообщали о нехватке средств на выплату зарплат. О задержках объявили и работники государственных шахт.

Ранее Гончарук заявил, что зарплаты топ-менеджеров госпредприятий будут пересмотрены. По его мнению, Кабмин должен разработать рекомендации по оплате руководителям госпредприятий.