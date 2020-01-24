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В Украине введут компенсации в случае задержек с выплатами, фото: facebook

В Украине введут компенсации в случае задержек с выплатами зарплат и пенсий

24 янв 2020, 12:57
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Правительство предлагает осуществлять компенсации гражданам в случае задержек с выплатами.

Одобрен законопроект, которым предлагается выплачивать компенсации в случае задержки социальных и других выплат. Об этом сообщил Алексей Гончарук, премьер-министр Украины.

Законопроект планируют передать в Верховную Раду. Вероятную дату голосования по инициативе не назвали. Президент также должен подписать закон.

Компенсацию начнут выплачивать в случае задержки:

  • Зарплат;
  • Пенсии или пожизненного содержания;
  • Социальных выплат;
  • Индексаций денежных доходов граждан.

Ряд государственных предприятий Украины в конце 2019 года сообщали о нехватке средств на выплату зарплат. О задержках объявили и работники государственных шахт.

Ранее Гончарук заявил, что зарплаты топ-менеджеров госпредприятий будут пересмотрены. По его мнению, Кабмин должен разработать рекомендации по оплате руководителям госпредприятий.

Источник: Ракурс


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