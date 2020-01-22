Алексей Гончарук. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n132446-zarplaty-top-menedjerov-gospredpriyatiy-budut-peresmotreny-goncharuk.html

Ракурс

Зарплаты топ-менеджеров госпредприятий вызывают очень много вопросов в обществе, ведь их размеры кажутся космическими по сравнению с зарплатами обычных граждан Украины. Кабмин должен разработать рекомендации относительно оплаты труда руководителей госпредприятий.

Об этом заявил во время заседания с представителями госпредприятий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщается в Telegram-канале главы правительства.

Гончарук отметил, что зарплаты должны быть одновременно конкурентоспособными и справедливыми.

Премьер-министр возложил задачу по урегулированию зарплат руководителей госпредприятий на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин начал публиковать информацию о зарплатах членов правительства на своем официальном сайте.