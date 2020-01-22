Зарплаты топ-менеджеров госпредприятий будут пересмотрены — Гончарукhttps://racurs.ua/n132446-zarplaty-top-menedjerov-gospredpriyatiy-budut-peresmotreny-goncharuk.htmlРакурс
Зарплаты топ-менеджеров госпредприятий вызывают очень много вопросов в обществе, ведь их размеры кажутся космическими по сравнению с зарплатами обычных граждан Украины. Кабмин должен разработать рекомендации относительно оплаты труда руководителей госпредприятий.
Об этом заявил во время заседания с представителями госпредприятий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщается в Telegram-канале главы правительства.
Гончарук отметил, что зарплаты должны быть одновременно конкурентоспособными и справедливыми.
Премьер-министр возложил задачу по урегулированию зарплат руководителей госпредприятий на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как ранее писал «Ракурс», Кабмин начал публиковать информацию о зарплатах членов правительства на своем официальном сайте.