Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Алексей Гончарук. Фото: 112 Украина

Зарплаты топ-менеджеров госпредприятий будут пересмотрены — Гончарук

22 янв 2020, 09:35
999

Зарплаты топ-менеджеров госпредприятий вызывают очень много вопросов в обществе, ведь их размеры кажутся космическими по сравнению с зарплатами обычных граждан Украины. Кабмин должен разработать рекомендации относительно оплаты труда руководителей госпредприятий.

Об этом заявил во время заседания с представителями госпредприятий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщается в Telegram-канале главы правительства.

Гончарук отметил, что зарплаты должны быть одновременно конкурентоспособными и справедливыми.

Премьер-министр возложил задачу по урегулированию зарплат руководителей госпредприятий на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин начал публиковать информацию о зарплатах членов правительства на своем официальном сайте.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Китайский коронавирус: число жертв возросло до девяти человек, первый случай заболевания зафиксировали в США (ВИДЕО)

Жертвами нового коронавируса в Китайской Народной Республике стали уже девять человек. В Соединенных Штатах зафиксировали первый случай заболевания вирусом из КНР

Новости мира
10:03

В Киеве авто въехало в остановку, есть погибший и пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Ужасное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице — водитель въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб один человек, еще два получили травмы

Правовые новости
09:42