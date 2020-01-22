Олексій Гончарук. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n132446-zarplaty-top-menedjeriv-derjpidpryiemstv-budut-pereglyanuti-goncharuk.html

Ракурс

Зарплати топ-менеджерів держпідприємств викликають дуже багато запитань у суспільстві, адже їх розміри здаються космічними у порівнянні з зарплатами звичайних громадян України. Кабмін повинен розробити рекомендації щодо оплати праці керівників держпідприємств.

Про це заявив під час засідання з представниками держпідприємств прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляється в Telegram-каналі глави уряду.

Гончарук зазначив, що зарплати повинні бути одночасно конкурентоспроможними і справедливими.

Прем'єр-міністр поклав завдання з врегулювання зарплат керівників держпідприємств на міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін почав публікувати інформацію про зарплати членів уряду на своєму офіційному сайті.