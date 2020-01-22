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Ракурс
Олексій Гончарук. Фото: 112 Україна

Зарплати топ-менеджерів держпідприємств будуть переглянуті — Гончарук

22 січ 2020, 09:35
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Зарплати топ-менеджерів держпідприємств викликають дуже багато запитань у суспільстві, адже їх розміри здаються космічними у порівнянні з зарплатами звичайних громадян України. Кабмін повинен розробити рекомендації щодо оплати праці керівників держпідприємств.

Про це заявив під час засідання з представниками держпідприємств прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляється в Telegram-каналі глави уряду.

Гончарук зазначив, що зарплати повинні бути одночасно конкурентоспроможними і справедливими.

Прем'єр-міністр поклав завдання з врегулювання зарплат керівників держпідприємств на міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін почав публікувати інформацію про зарплати членів уряду на своєму офіційному сайті.

Джерело: Ракурс


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