День Соборності відзначає сьогодні Україна. Фото: ТСН

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День Соборності України 22 січня відзначають українці.

У цей день у 1919 році на Софійській площі в Києві було проголошено Акт злуки між Українською Народною Республікою (УНР) та Західно-Українською Народною Республікою (ЗУНР). Офіційним державним святом День Соборності України став тільки в 1999 році після підписання президентом Леонідом Кучмою відповідного указу.

Традиційно у День Соборності чи не головна традиція — побудова «живого ланцюга». Найперший українці створили в 21 січня 1990 року. Тоді в заході взяли участь 450 тис. осіб, а «живий ланцюг» з'єднав Івано-Франківськ, Львів і Київ. У Києві сьогодні теж традиційно відбувається щорічна акція «Живий ланцюг Соборності», у ході якої учасники об'єднують береги Дніпра «живим ланцюгом» на мосту Патона.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав українців зі святом у відеозверненні. Глава держави закликав громадян до об'єднання.

Дорогі українці! Щоб бути сильними, потрібно стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. З Днем соборності України! Українці повинні стати першими. Так, це мрія. Але загальна мрія завжди була для нас двигуном. Тієї силою, яка нам зараз так потрібні, — наголосив він.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк теж долучився до вітань.

Ця знакова подія підтвердила вікові прагнення українців жити в єдиній, неподільній державі. Ще актуальнішим це свято є в наші дні. Як і 101 рік тому, ми потребуємо єдності думок, сили духу та рішучості дій, — написав він на власній сторінці у Telegram.

Нагадаємо, 12 січня в Україні відзначали День українського політв’язня. Цю дату для вшановування політв’язнів обрали не випадково — у 1972 році в період з 12 по 14 січня радянська влада влаштувала так званий «генеральний погром» — масові затримання та арешти українських дисидентів.