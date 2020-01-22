День Соборности отмечает сегодня Украина. Фото: ТСН

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День Соборности Украины 22 января отмечают украинцы.

В этот день в 1919 году на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт соединения между Украинской Народной Республикой (УНР) и Западно-Украинской Народной Республикой (ЗУНР). Официальным государственным праздником День Соборности Украины стал только в 1999 году после подписания президентом Леонидом Кучмой соответствующего указа.

Традиционно в День Соборности едва ли не главная традиция — построение «живой цепи». Самую первую украинцы создали в 21 января 1990 года. Тогда в мероприятии приняли участие 450 тыс. лиц, а «живая цепь» соединила Ивано-Франковск, Львов и Киев. В Киеве сегодня тоже традиционно проходит ежегодная акция «Живая цепь Соборности», в ходе которой участники объединяют берега Днепра «живой цепью» на мосту Патона.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил украинцев с праздником в видеообращении. Глава государства призвал граждан к объединению.

Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать единственными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна, — подчеркнул он.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк тоже присоединился к поздравлениям.

Это знаковое событие подтвердило вековые стремления украинцев жить в единой, неделимой стране. Еще более актуальным этот праздник стал в наши дни. Как и 101 год назад, мы нуждаемся в единстве мнений, силе духа и решимости действий, — написал он на собственной странице в Telegram.

Напомним, 12 января в Украине отмечали День украинского политзаключенного. Эту дату для чествования политзаключенных выбрали не случайно — в 1972 году в период с 12 по 14 января советская власть устроила так называемый «генеральный погром» — массовые задержания и аресты украинских диссидентов.