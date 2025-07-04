Зеленський заявив, що почали працювати дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів

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Один з найбільш масштабних повітряних ударів, — так президент Водлодимир Зеленський зреагував на звірячий обстріл рф у ніч на 4 липня.

Президент України наголосив, що перші повітряні тривоги в українських містах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа розмови Дональда Трампа з владіміром путіним. Тільки близько 9-ї ранку вже сьогодні в Києві був відбій повітряної тривоги.

За словами Зеленського, так росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну і терор. Від сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

В Україні, як каже президент, почали працювати дрони-перехоплювачі — було десятки збиттів. Проте були й прямі влучання.

Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів, — написав президент.

Червень став рекордним місяцем за кількістю російських «шахедів» — понад 5500 дронів за 30 днів. І це лише початок масштабування російських дронових атак, попереджають LIGA.net у командуванні одразу двох структур Сил оборони України. Ефективність мобільних вогневих груп падає, а ворог готує нові удари, зокрема по тилу.