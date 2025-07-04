Ніч терору в Києві: як столиця приходить до тями

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росія знову влаштувала ніч терору в Києві: обстріли мирних людей та цивільних обʼєктів. Станом на восьму ранку відомо про 23 поранених, серед них 10-літня дівчинка. Окупанти обстрілювали мирних людей та цивільні об'єкти — постраждали житлові будинки, освітня, медична та транспортна інфраструктура.

У результаті нічної атаки ворога на столицю пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва.

Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає.У Києві високий рівень забрудення повітря через атаку рф, повідомляє Міндовкілля.

Причина — пожежі, які виникли через російський обстріл стрлиці. Радіаційний фон у місті залишається в нормі.

Киян закликають за можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум. У Міндовкілля наголосили, що особливу увагу на ці поради мають звернути люди з хворобами дихальної та серцево-судинної систем.