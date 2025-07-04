Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский заявил, что начали работать дроны-перехватчики – есть десятки сбитий
Зеленский заявил, что начали работать дроны-перехватчики — есть десятки сбитийhttps://racurs.ua/n207546-zelenskiy-zayavil-chto-nachali-rabotat-drony-perehvatchiki-est-desyatki-sbitiy.htmlРакурс
Один з найбільш масштабних повітряних ударів, — так президент Водлодимир Зеленський зреагував на звірячий обстріл рф у ніч на 4 липня.
Президент України наголосив, що перші повітряні тривоги в українських містах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа розмови Дональда Трампа з владіміром путіним. Тільки близько 9-ї ранку вже сьогодні в Києві був відбій повітряної тривоги.
За словами Зеленського, так росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну і терор. Від сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.
В Україні, як каже президент, почали працювати дрони-перехоплювачі — було десятки збиттів. Проте були й прямі влучання.
Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів, — написав президент.
Червень став рекордним місяцем за кількістю російських «шахедів» — понад 5500 дронів за 30 днів. І це лише початок масштабування російських дронових атак, попереджають LIGA.net у командуванні одразу двох структур Сил оборони України. Ефективність мобільних вогневих груп падає, а ворог готує нові удари, зокрема по тилу.
Вже є «шахед"-розвідник, є «шахед», який може уразити мобільну вогневу групу, «шахед» з камерами ситуаційної обізнаності і передавання цієї інформації в центр керування росіянам через мобільний зв’язок. Є «шахеди», які несуть велику бойову частину для ураження, — розповідає LIGA.net член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.