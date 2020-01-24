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Токсический «товар» сбывали крупными партиями в различных регионах, фото: Национальная полиция

Почти 60 кг ртути: в Ровно разоблачили дельцов на попытке сбыта опасного вещества (ФОТО, ВИДЕО)

24 янв 2020, 12:43
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В Ровно правоохранители разоблачили дельцов, которые пытались сбыть крупную партию ртути — особо опасного ядовитого вещества.

Злоумышленников задержали во попытки сбыта ими 56 кг ртути, за которую они планировали получить более 0,5 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

По информации следствия, свой опасный «товар» они сбывали крупными партиями в разных регионах Украины. В настоящее время устанавливаются источники происхождения ртути.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Отмечается, что в состав преступной группы входили три человека, один из которых был бывшим работником органов прокуратуры.

В пресс-службе полиции Ровенской сообщают, что задержание произошло вчера около 15.30 в результате проведенной сотрудниками СБУ оперативной закупки на территории одной из автостоянок. Правоохранители изъяли 50 тыс. грн и 20 тыс. долл. США.

Изъятое опасное вещество отправлено на экспертизу.

Токсический «товар» сбывали крупными партиями в различных регионах, фото: Национальная полиция

Токсический «товар» сбывали крупными партиями в различных регионах, фото: Национальная полиция

Токсический «товар» сбывали крупными партиями в различных регионах, фото: Национальная полиция

Напомним, в апреле 2017 года на окраине Львова возле пункта приема металлолома обнаружили пластиковую канистру с 36 кг ртути.

Источник: Ракурс


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