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Токсичний «товар» збували великими партіями в різних регіонах, фото: Національна поліція

Майже 60 кг ртуті: у Рівному викрили ділків на спробі збуту небезпечної речовини (ФОТО, ВІДЕО)

24 січ 2020, 12:43
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У Рівному правоохоронці викрили ділків, які намагалися збути велику партію ртуті — особливо небезпечної отруйної речовини.

Зловмисників затримали під спроби збуту ними 56 кг ртуті, за яку вони планували отримати понад 0,5 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією слідства, свій небезпечний «товар» вони збували великими партіями в різних регіонах України. Наразі встановлюються джерела походження ртуті.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.

Зазначається, що до складу злочинної групи входили троє осіб, один із яких був колишнім працівником органів прокуратури.

У прес-службі поліції Рівненщини повідомляють, що затримання відбулося вчора близько 15.30 в результаті проведеної співробітниками СБУ оперативної закупки на території однієї з автостоянок. Правоохоронці вилучили 50 тис. грн та 20 тис. дол. США.

Вилучена небезпечна речовина відправлена на експертизу.

Токсичний «товар» збували великими партіями в різних регіонах, фото: Національна поліція

Токсичний «товар» збували великими партіями в різних регіонах, фото: Національна поліція

Токсичний «товар» збували великими партіями в різних регіонах, фото: Національна поліція

Нагадаємо, у квітні 2017 року на околиці Львова біля пункту прийому металобрухту виявили пластикову каністру із 36 кг ртуті.

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Джерело: Ракурс


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