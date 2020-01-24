Суд розглядає зміну запобіжного заходу Яні Дугарь. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n132581-sprava-sheremeta-sud-rozglyadaie-zminu-zapobijnogo-zahodu-yani-dugar-translyaciya.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва 24 січня продовжив розгляд клопотання адвокатів медика Яни Дугарь про зміну їй запобіжного заходу. Цю особу підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Сьогодні під час засідання прокурор попросив об'єднати матеріали справ, оскільки клопотання захисту Дугарь розглядаються окремо з технічних причин. Захист це не заперечує. Суддя вийшов у нарадчу кімнату для вирішення питання. Про це йшлося під час трансляції судового засідання.

Планується, що сьогодні в суді заслухають свідків, які можуть підтвердити алібі Дугарь. Також підозрювану готові взяти на поруки народний депутат Яна Зінкевич, колишній нардеп Оксана Корчинська та голова робочої групи Міністерства ветеранів у справах засуджених та взятих під варту ветеранів Денис Поліщук.

Нагадаємо, сьогодні суд щодо зміни обраного запобіжного заходу ветеранові АТО Андрію Антоненку (Riffmaster'у) оголосив перерву до 10.00 12 лютого. Антоненка цей же суд у грудні заарештував до 8 лютого без можливості внесення застави.