Андрій Антоненко, фото: Oleksandr Kuzhelnyi

https://racurs.ua/ua/n132568-vbyvstvo-sheremeta-u-sudi-schodo-zapobijnogo-zahodu-antonenku-ogoloshena-pererva-do-12-lutogo.html

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Суд щодо зміни обраного запобіжного заходу ветеранові АТО Андрію Антоненку (Riffmaster'у) оголосив перерву до 10.00 12 лютого.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив Печерський районний суд Києва.

Антоненка цей же суд у грудні заарештував до 8 лютого без можливості внесення застави. Слідство вважає його причетним до вбивства в центрі Києва журналіста Павла Шеремета, яке сталося в липні 2016 року внаслідок підриву автомобіля.

Окрім Антоненка, слідство у причетності до вбивства Шеремета також підозрює військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та учасників війни на Донбасі подружжя Інни і Владислава Грищенків.

Нагадаємо, вчора Печерський райсуд розглядав заміну запобіжного заходу Кузьменко. В результаті слідчий суддя оголосив перерву до 15.00 3 лютого.