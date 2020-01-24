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Андрій Антоненко, фото: Oleksandr Kuzhelnyi
Вбивство Шеремета: в суді щодо запобіжного заходу Антоненку оголошено перерву до 12 лютого (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n132568-vbyvstvo-sheremeta-u-sudi-schodo-zapobijnogo-zahodu-antonenku-ogoloshena-pererva-do-12-lutogo.htmlРакурс
Суд щодо зміни обраного запобіжного заходу ветеранові АТО Андрію Антоненку (Riffmaster'у) оголосив перерву до 10.00 12 лютого.
Відповідне рішення сьогодні ухвалив Печерський районний суд Києва.
Антоненка цей же суд у грудні заарештував до 8 лютого без можливості внесення застави. Слідство вважає його причетним до вбивства в центрі Києва журналіста Павла Шеремета, яке сталося в липні 2016 року внаслідок підриву автомобіля.
Окрім Антоненка, слідство у причетності до вбивства Шеремета також підозрює військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та учасників війни на Донбасі подружжя Інни і Владислава Грищенків.
Нагадаємо, вчора Печерський райсуд розглядав заміну запобіжного заходу Кузьменко. В результаті слідчий суддя оголосив перерву до 15.00 3 лютого.
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