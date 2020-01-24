Андрей Антоненко, фото: Oleksandr Kuzhelnyi

https://racurs.ua/n132568-ubiystvo-sheremeta-v-sude-otnositelno-mery-presecheniya-antonenko-obyavlen-pereryv-do-12-fevralya.html

Ракурс

Суд по изменению избранной меры пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster'у) объявил перерыв до 10.00 12 февраля.

Соответствующее решение сегодня принял Печерский районный суд Киева.

Антоненко этот же суд в декабре арестовал до 8 февраля без возможности внесения залога. Следствие считает его причастным к убийству в центре Киева журналиста Павла Шеремета, которое произошло в июле 2016 года в результате подрыва автомобиля.

Кроме Антоненко, следствие в причастности к убийству Шеремета также подозревает военного медика Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко и участников войны в Донбассе супругов Инну и Владислава Грищенко.

Напомним, вчера Печерский райсуд рассматривал замену меры пресечения Кузьменко. В итоге следственный судья объявил перерыв до 15.00 3 февраля.