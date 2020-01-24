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Андрей Антоненко, фото: Oleksandr Kuzhelnyi
Убийство Шеремета: в суде по мере пресечения Антоненко объявлен перерыв до 12 февраля (ВИДЕО)https://racurs.ua/n132568-ubiystvo-sheremeta-v-sude-otnositelno-mery-presecheniya-antonenko-obyavlen-pereryv-do-12-fevralya.htmlРакурс
Суд по изменению избранной меры пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster'у) объявил перерыв до 10.00 12 февраля.
Соответствующее решение сегодня принял Печерский районный суд Киева.
Антоненко этот же суд в декабре арестовал до 8 февраля без возможности внесения залога. Следствие считает его причастным к убийству в центре Киева журналиста Павла Шеремета, которое произошло в июле 2016 года в результате подрыва автомобиля.
Кроме Антоненко, следствие в причастности к убийству Шеремета также подозревает военного медика Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко и участников войны в Донбассе супругов Инну и Владислава Грищенко.
Напомним, вчера Печерский райсуд рассматривал замену меры пресечения Кузьменко. В итоге следственный судья объявил перерыв до 15.00 3 февраля.
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