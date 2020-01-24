США назвали главную страну-источник антисемитизма, фото: Белый дом

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Ракурс

Антисемитизм распространяют в Иране.

Вице-президент США Майк Пенс считает страну основным источником распространения антисемитизма в мире. Об этом он заявил в израильском национальном мемориале «Яд ва-Шем» во время проведения Всемирного форума памяти Холокоста.

Чиновник обратил внимание на факты нарушений в различных государствах. Он призвал все страны к единству в борьбе против этого явления. Среди виновников проблемы Пенс назвал Иран, а также призвал решительно противостоять ведущему государству-распространителю антисемитизма. Вице-президент США добавил, что иранские власти на уровне государственной политики отрицают Холокост.

Мир должен решительно противостоять Исламской Республике Иран, — отметил Пенс.

Владимир Зеленский, президент Украины, также планировал посетить мероприятие, которое организовано в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц. Позже глава государства отказался. Он заявил, что места украинской делегации решил отдать тем людям, кто пережил эту трагедию с 1940 по 1945 год.

В Израиле отреагировали на поступок украинской делегации. Представители мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» заявили, что сожалеют о таком шаге чиновников из Украины.