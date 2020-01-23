Зеленский и делегация передали свои места жертвам Холокоста на форуме в Израиле

Владимир Зеленский: Офис президента

https://racurs.ua/n132507-zelenskiy-i-delegaciya-peredali-svoi-mesta-jertvam-holokosta-na-forume-v-izraile.html

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Президент Украины Владимир Зеленский и члены украинской делегации уступили свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста, который проходит в Израиле, людям, которые пережили эту трагедию.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Из-за огромного интереса к событию и ограниченному количеству мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию, — подчеркнул президент.

Он, со ссылкой на СМИ отметил, что похожим образом поступили и некоторые члены израильского правительства.

В то же время Зеленский добавил, что такие действия никоим образом не отменяют участие украинской делегации в запланированных мероприятиях по чествованию жертв Холокоста и встречах с руководством Израиля.

Зеленский находится с визитом в Израиле где проходит Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения одного из крупнейших нацистских концлагерей — Аушвица, располагавшегося на юге Польши у города Освенцима.

Аушвиц существовал с мая 1940 года по январь 1945 года. Количество уничтоженных в нем людей, по современным оценкам, превышает 1 млн человек.

Напомним, Зеленский во время своего вчерашнего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе пожаловался на чрезмерную занятость, которая сопровождает пост президента.