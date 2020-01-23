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Ракурс
Володимир Зеленський: Офіс президента

Зеленський та делегація передали свої місця жертвам Голокосту на форумі в Ізраїлі

23 січ 2020, 10:39
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Президент України Володимир Зеленський та члени української делегації поступилися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, котрий відбувається в Ізраїлі, людям, які пережили цю трагедію.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію, — наголосив президент.

Він, з посиланням на ЗМІ зазначив, що схожим чином вчинили й деякі члени ізраїльського уряду.

Водночас Зеленський додав, що такі дії жодним чином не скасовують участь української делегації у запланованих заходах з вшанування жертв Голокосту та зустрічах з керівництвом Ізраїлю.

Зеленський перебуває з візитом у Ізраїлі де відбувається Всесвітній форум пам’яті Голокосту, присвячений 75-й річниці звільнення один із найбільших нацистських концтаборів — Аушвіцу, який розташовувався на півдні Польщі біля міста Освенцима.

Аушвіц існував з травня 1940 року до січня 1945 року. Кількість знищених у ньому людей, за сучасними оцінками, перевищує 1 млн осіб.

Нагадаємо, Зеленський під час свого вчорашнього виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі поскаржився на надмірну зайнятість, яка супроводжує посаду президента.

Джерело: Ракурс


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