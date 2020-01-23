Реформа «Укрзализныци»: компанией 10 лет будет управлять Deutsche Bahn, фото - Лига

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Оператор железной дороги ФРГ Deutsche Bahn берется за реформу украинской железной дороги. Украина хочет передать «Укрзализныцю» в управление этой компании на 10 лет.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в Давосе 23 января сообщил, что о деталях и условиях этой передачи стороны еще будут договариваться, но политическое решение уже принято.

Мы хотим передать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям и новым стандартам, — заявил Гончарук.

Немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы этой госкомпании. Гончарук заверил, что о продаже или аренде стратегического гособъекта речь не идет.

Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в «Укрзализныце», — написал Гончарук в Фейсбук.

Вчера руководитель Кабмина сообщал, что Министерство инфраструктуры и Deutsche Bahn подписали соответствующий меморандум. Политический обозреватель-аналитик Павел Нусс считает, что правительство и дальше приписывает себе достижения прежней власти. Украина еще при президентстве Петра Порошенко и с Владимиром Омеляном во главе министерства инфраструктуры возобновила переговоры о сотрудничестве с немецкой Deutsche Bahn. До 2017 года они блокировались из-за внешних факторов.