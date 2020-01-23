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Реформа «Укрзалізниці»: компанією 10 років управлятиме Deutsche Bahn, фото — Ліга

«Укрзалізницею» 10 років управлятиме Deutsche Bahn — Гончарук

23 січ 2020, 09:54
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Оператор залізниці ФРН Deutsche Bahn береться за реформу української залізниці. Україна хоче передати «Укрзалізницю» в управління цій компанії на 10 років.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу у Давосі 23 січня повідомив, що про деталі та умови цієї передачі сторони ще домовлятимуться, але політичне рішення вже ухвалене.

Ми хочемо передати німцям в управління на 10 років залізницю. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій та нових стандартів, — заявив Гончарук у трансляції із заходу.

Німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми цієї держкомпанії. Гончарук запевнив, що про продаж чи оренду стратегічного держоб'єкта не йдеться.

Розраховую, що німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в «Укрзалізниці», — написав Гончарук у Фейсбук.

Учора керівник Кабміну повідомляв, що Міністерство інфраструктури і Deutsche Bahn підписали відповідний меморандум. Політичний оглядач-аналітик Пало Нусс вважає, що уряд й далі приписує собі досягнення колишньої влади. Україна ще за президентства Петра Порошенка і з Володимиром Омеляном на чолі міністерства інфраструктури відновила переговори про співпрацю з німецькою Deutsche Bahn. До 2017 року вони блокувалися через зовнішні фактори.

Джерело: Ракурс


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