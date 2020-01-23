Арахамія: Гармонізація законодавства з ЄС може зробити Україну слабкою

Давид Арахамія. Фото: From-UA

https://racurs.ua/ua/n132505-arahamiya-garmonizaciya-zakonodavstva-z-ies-moje-zrobyty-ukrayinu-slabkou.html

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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що якщо зараз Україна гармонізує законодавство з ЄС, то вона ризикує стати державою із найслабшою економікою в Євросоюзі, а також не зможе впливати на процеси, що відбуваються в Європі, так як правила гри вже давно встановлені.

Таку заяву Арахамія зробив під час свого виступу в Українському домі в Давосі.

На думку Арахамії, синхронізацію законодавства з ЄС Україні можна проводити лише після зміцнення вітчизняної економіки. А для створення сприятливих умов для іноземних інвесторів Україні необхідно розробити свої унікальні правила гри.

Нардеп зазначив, що багато сусідніх країн наполегливо рекомендують Україні синхронізувати своє законодавство з ЄС, однак, на думку Арахамії, це лише погіршить економічну ситуацію у країні.

Глава фракції вважає, що слабка економіка не зможе конкурувати з сильною, якщо правила гри будуть однакові для всіх.

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в своєму Facebook поспішив прокоментувати неоднозначну заяву Арахамії.

Він заявив, що курс України на членство в ЄС залишається незмінним, а українське законодавство буде адаптуватися під європейські закони. До даного питання необхідно поставитися уважно і дуже розумно, щоб Україна отримала від цього процесу вигоду.

Кулеба не став заперечувати, що деякі норми європейського законодавства є викликом для української економіки, але такі закони швидше виняток із правил.

Чиновник заявив, що переговорив з Арахамією з даного приводу і глава фракції «Слуга народу» погодився, що курс України на євроінтеграцію залишається незмінним і незворотнім.