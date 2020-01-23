Коронавірус в Китаї: епіцентр поширення блокували, в Ухані зупинили транспорт, фото — "Факти"

https://racurs.ua/ua/n132504-epicentr-poshyrennya-koronavirusu-blokuvaly-v-uhani-zupynyly-transport.html

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Жителям міста Ухань, яке вважають епіцентром поширення нового смертельного коронавірусу, заборонили залишати місто. Робота вокзалів та аеропорту зупинена.

Влада Китаю також вирішила тимчасово припинити роботу громадського транспорту в Ухані, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції. Автобуси, метро, ​​пороми і транспорт, який займається перевезеннями пасажирів на далекі відстані, припинили роботу 23 січня о 10.00 за місцевим часом.

Влада Китаю порадила громадянам уникати скупчення людей і не їздити в Ухань, а тим, хто вже перебуває там, нікуди не виїжджати.

Головне — не їздіть в Ухань. А тих, хто там знаходиться, я закликаю не залишати місто, — цитує BBC заступника голови державного комітету КНР у справах охорони здоров’я Лі Бінь.

Джерелом нового вірусу, як вважає влада, став ринок в Ухані, на якому продавалися морепродукти, птиці, змії, кролики та інші тварини. Заборону на продаж живої птиці та худоби вже запровадили, а у найбільших транспортних вузлах міста посилено роботу систем вентиляції. Мешканців Уханя зобов’язали вимірювати температуру.

Відомо, що хвороба прийшла з ринку, на якому йшла незаконна торгівля дикими тваринами. Можливо, носієм вірусу була тварина, а потім він перейшов до людини, — розповів директор Центру по контролю і профілактиці хвороб Гао Фу.

На даний момент підтверджені 440 випадків зараження вірусом, який вже поширився і на інші китайські провінції, а також проник на територію США, Таїланду та Південної Кореї.

Вірус, який отримав назву 2019 nCoV, передається головним чином повітряно-крапельним шляхом.

В Ухані проживають 11 млн чоловік. Останні міжнародні рейси з аеропорту Ухань відправлялися з надзвичайними заходами безпеки. Пасажири і бортпровідники летіли в медичних масках, а в аеропорту призначення громадян додатково перевіряли на симптоми зараження коронавірусом.

Наразі підтверджена смерть від нового вірусу 17 осіб. У Всесвітній організації охорони здоров’я побоюються, що новий вірус може передаватися від людини до людини, тому спалах захворювання може бути масштабнішим, ніж передбачалося раніше.