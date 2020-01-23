Скандальний священик УПЦ МП Гедеон виграв апеляцію у справі про своє громадянство, фото — УПЦ МП

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Скандальний священик Української православної церкви Московського патріархату Гедеон отримав позитивне рішення суду у справі про відновлення українського громадянства.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну міграційну службу повернути його єпископу УПЦ МП.

Таким чином суд підтвердив рішення Окружного адміністративного суду Києва, який 18 вересня 2019 року зобов’язав міграційну службу відновити громадянство Гедеона, повідомляє УП.

Українське підданство священику скасували 21 червня 2018 року. Тепер суди постановили, що ДМС не мала права так вчиняти стосовно Гедеона. Міграційна служба ще може оскаржити рішення апеляційного суду у вищій інстанції.

У лютому 2019 року співробітники Державної прикордонної служби затримали в київському аеропорту «Бориспіль» єпископа Гедеона. Священослужитель прилетів із німецького Франкфурта. Прикордонники заявляли, що вилучили у Гедеона український закордонний паспорт, оскільки виявилося, що він має громадянство кількох країн. Також заявлялося, що священик займається антиукраїнською пропагандою. 14 лютого єпископа повернули до США.

Українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. СБУ поскаржилась на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області. У цьому відомстві з’ясували, що Гедеон не вказав, що на момент набуття українського громадянства він вже був підданим Росії та США.

Гедеон відомий тим, що незаконно захопив частину території Національного музею історії України, поставив там капітальну споруду, яку позиціонує як Десятинну церкву, і незаконно зареєстрував право власності на неї. Саме він оскаржував також рішення Ради про підтримку надання томосу українській церкві.