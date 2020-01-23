Скандальный священник УПЦ МП Гедеон выиграл апелляцию по делу о своем гражданстве, фото — УПЦ МП

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Скандальный священник Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон получил положительное решение суда по делу о восстановлении украинского гражданства.

Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу вернуть его епископу УПЦ МП.

Таким образом, суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который 18 сентября 2019 года обязал миграционную службу восстановить гражданство Гедеона, сообщает УП.

Украинское подданство священнику отменили 21 июня 2018 года. Теперь суды постановили, что ГМС не имела права так поступать по отношению к Гедеону. Миграционная служба еще может обжаловать решение апелляционного суда в вышестоящей инстанции.

В феврале 2019 года сотрудники Государственной пограничной службы задержали в киевском аэропорту «Борисполь» епископа Гедеона. Священнослужитель прилетел из немецкого Франкфурта. Пограничники заявляли, что изъяли у Гедеона украинский загранпаспорт, поскольку оказалось, что он имеет гражданство нескольких стран. Также заявлялось, что священник занимается антиукраинской пропагандой. 14 февраля епископа вернули в США.

Украинское гражданство Юрия Харона было отменено еще в июне 2018 года. СБУ пожаловалась на епископа в Управление миграционной службы в Волынской области. В этом ведомстве выяснили, что Гедеон не указал, что на момент приобретения украинского гражданства он уже был подданным РФ и США.

Гедеон известен тем, что незаконно захватил часть территории Национального музея истории Украины, поставил там капитальное сооружение, которое позиционирует как Десятинную церковь, и незаконно зарегистрировал право собственности на нее. Именно он оспаривал также решение Рады о поддержке предоставления томоса украинской церкви.