Рейтинг восприятия коррупции: Украина ухудшила показатели, фото — DW

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Ракурс

Рейтинг восприятия коррумпированности стран мира, который ежегодно составляет организация Transparency International показал рост коррупции в государственном секторе Украине. Впервые за много лет ухудшили показатели и страны Большой семерки (G7).

Украина потеряла два пункта в рейтинге восприятия коррупции и с 30 баллами вернулась на уровень 2017 года.

Международная организация Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции в 180 государствах. Украина занимает 126 место из 180 стран. Рядом в рейтинге — Кыргызстан, Азербайджан и Джибути. Украина опережает Россию, которая не изменила своих позиций (28 баллов, 137 место).

У Польши — 58 баллов и 41 место, Словакии — 50 баллов и 59 место. Беларусь добавила один пункт — 45 баллов и 66 место. Также в этом году наблюдаем незначительное снижение индекса в Румынии, Венгрии и Молдовы.

В начале 2019 года Transparency International Ukraine предоставила 12 рекомендаций, которые могли бы улучшить показатели Украины. По состоянию на конец года было выполнено или частично выполнено только шесть из них. Большинство из этих мероприятий выполнили в конце 2019 года. Власть не ужесточила контроль за финансированием политических партий, не изменила способ формирования органов судейского самоуправления и не наказала виновных в организации нападений на активистов.

Лидеры рейтинга существенно не изменились. На первом месте — Новая Зеландия и Дания, которые набрали по 87 баллов. Примечательно, что 8 из 10 стран в первой десятке — представительницы Западной и Северной Европы. В конце списка оказались Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (13).

В то же время показатели четырех стран G7 упали по сравнению с прошлым годом. Канада потеряла 4 балла, Франция и Великобритания по три, а США — два. Позиция Германии осталась неизменной.

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) — показатель, который с 1995 года рассчитывается международной организацией Transparency International. Индекс рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров. Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.