Рейтинг сприйняття корупції: Україна погіршила показники, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n132502-reytyng-spryynyattya-korupciyi-ukrayina-pogirshyla-pokaznyky.html

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Рейтинг сприйняття корумпованості країн світу, який щорічно складає організація Transparency International засвідчив про зростання корупції в Україні. Вперше за багато років погіршили показники й країни Великої сімки (G7).

Україна втратила два пункти в рейтингу сприйняття корупції та з 30 балами повернулася на рівень 2017 року.

Міжнародна організація Transparency International опублікувала щорічний Індекс сприйняття корупції в 180 державах. Україна посідає 126 місце зі 180 країн. Поруч у рейтингу — Киргизстан, Азербайджан та Джибуті. Україна випереджає Росію, яка не змінила своїх позицій (28 балів, 137 місце).

У Польщі — 58 балів і 41 місце, Словаччини — 50 балів і 59 місце. Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Також цього року спостерігаємо незначне зниження індексу у Румунії, Угорщини та Молдови.

На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 рекомендацій, які б могли покращити показники України. Станом на кінець року було виконано або частково виконано лише шість з них. Більшість з цих заходів виконали наприкінці 2019 року. Влада не посилила контролю за фінансуванням політичних партій, не змінила спосіб формування органів суддівського самоврядування та не покарала винних в організації нападів на активістів.

Лідери рейтингу суттєво не змінилися. На першому місці — Нова Зеландія та Данія, які набрали по 87 балів. Примітно, що 8 з 10 країн у першій десятці — представниці Західної та Північної Європи. У кінці списку опинилися Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).

Водночас показники чотирьох країн G7 впали в порівнянні з минулим роком. Канада втратила 4 бали, Франція і Велика Британія по три, а США — два. Позиція Німеччини залишилася незмінною.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index) — показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Ключовим показником індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.