Смертельный вирус в Китае: ВОЗ решила пока не объявлять чрезвычайное положение

В декабре в Китае произошла вспышка смертельного коронавируса, фото: Pexels

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила пока не объявлять чрезвычайное положение из-за вспышки в Китае нового коронавируса, вызывающего пневмонию.

Об этом представители организации заявили на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания чрезвычайного комитета ВОЗ в Женеве, сообщает агентство Reuters.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что для принятия окончательного решения организации нужно больше информации, поэтому на завтра запланировано еще одно заседание по этому вопросу.

Это сложная развивающаяся ситуация, — подчеркнул он. — Наша команда в Китае работает с местными экспертами и чиновниками для расследования вспышки.

Число жертв нового вируса сегодня возросло до 17 человек, всего подтверждено более 540 случаев инфицирования.

Считается, что этот ранее неизвестный штамм коронавируса происходит с рынка морепродуктов в китайском городе Ухань. Первые случаи инфицирования были обнаружены в Ухане в декабре.

По сообщениям китайских СМИ, Ухань закрывает свою транспортную сеть и советует жителям не выезжать из города.

Напомним, Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу опубликовало рекомендации туристам в связи со вспышкой коронавируса.