Смертельний вірус у Китаї: ВООЗ вирішила поки не оголошувати надзвичайний стан

У грудні в Китаї стався спалах смертельного коронавірусу, фото: Pexels

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вирішила поки не оголошувати надзвичайний стан через спалах у Китаї нового коронавірусу, який викликає пневмонію.

Про це представники організації заявили на пресконференції за підсумками сьогоднішнього засідання надзвичайного комітету ВООЗ у Женеві, повідомляє агентство Reuters.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що для прийняття остаточного рішення організації потрібно більше інформації, тому на завтра заплановане ще одне засідання з цього питання.

Це складна ситуація, що розвивається, — наголосив він. — Наша команда в Китаї працює з місцевими експертами та чиновниками для розслідування спалаху.

Кількість жертв нового вірусу сьогодні зросла до 17 осіб, всього підтверджено понад 540 випадків інфікування.

Вважається, що цей раніше невідомий штам коронавірусу походить з ринку морепродуктів у китайському місті Ухань. Перші випадки інфікування були виявлені в Ухані в грудні.

За повідомленнями китайських ЗМІ, Ухань закриває свою транспортну мережу та радить жителям не виїжджати з міста.

Нагадаємо, Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу опублікувало рекомендації туристам у зв’язку зі спалахом коронавірусу.