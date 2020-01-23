Коронавирус в Китае: эпицентр распространения блокировали, в Ухане остановили транспорт, фото — "Факты"

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Жителям города Ухань, который считают эпицентром распространения нового смертельного коронавируса, запретили покидать город. Работа вокзалов и аэропорта остановлена.

Власти Китая также решили временно прекратить работу общественного транспорта в Ухане, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Автобусы, метро, ​​паромы и транспорт, занимающийся перевозками пассажиров на дальние расстояния, прекратили работу 23 января в 10.00 по местному времени.

Власти Китая посоветовали гражданам избегать скопления людей и не ездить в Ухань, а тем, кто уже находится там, никуда не выезжать.

Главное — не ездите в Ухань. А тех, кто там находится, я призываю не оставлять город, — цитирует BBC заместителя председателя государственного комитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.

Источником нового вируса, как считают власти, стал рынок в Ухане, на котором продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. Запрет на продажу живой птицы и скота уже ввели, а в крупнейших транспортных узлах города усилена работа систем вентиляции. Жителей Уханя обязали измерять температуру.

Известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку, — рассказал директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.

На данный момент подтверждены 440 случаев заражения вирусом, который уже распространился и на другие китайские провинции, а также проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи.

Вирус, получивший название 2019 nCoV, передается главным образом воздушно-капельным путем.

В Ухане проживают 11 млн человек. Последние международные рейсы из аэропорта Ухань отправлялись с чрезвычайными мерами безопасности. Пассажиры и бортпроводники летели в медицинских масках, а в аэропорту назначения граждан дополнительно проверяли на симптомы заражения коронавирусом.

Сейчас подтверждена смерть от нового вируса 17 человек. Во Всемирной организации здравоохранения опасаются, что новый вирус может передаваться от человека к человеку, поэтому вспышка заболевания может быть более масштабной, чем предполагалось ранее.