ЄC офіційно відкрив ще два кластери у перемовинах про вступ України

Євросоюз офіційно відкрив другий і третій кластери, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n216795-iec-oficiyno-vidkryv-sche-dva-klastery-u-peremovynah-pro-vstup-ukrayiny.html

Ракурс

На міжурядовій конференції Україна-ЄС у Люксембурзі сьогодні, 13 жовтня, було офіційно відкрито кластери 2 і 3 — «Внутрішній ринок» і «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток» — в перемовинах про вступ України до ЄС.

Про це заявив міністр з питань європейських справ Ірландії Томас Бірн після завершення конференції, повідомляє агентство «Укрінформу».

Це вже третій і четвертий за рахунком кластери, які ЄС відкрив у межах переговорів з Україною, слідом за відкриттям кластера 1 (що стосується фундаментальних засад) у червні та кластера 6 (зовнішні відносини) у липні, — нагадав Бірн.

Він привітав збереження динаміки в процесі набуття Україною членства в ЄС, високо оцінивши зусилля України з впровадження реформ попри триваючу війну:

Тепер відкрито більшість кластерів після тривалого періоду відсутності руху.

Це вимагає неймовірних зусиль і відданості з боку українського уряду, парламенту та народу України. Це вражає і водночас посилює відповідальність, яку ми як країна, що головує в Раді ЄС, відчуваємо, аби зробити все можливе для підтримки шляху України до членства в Союзі, — додав Бірн.

Він наголосив, що всі держави-члени ЄС визнають успіхи України у впровадженні ключових реформ у двох важливих сферах політики.

Кластер 2 (внутрішній ринок) є економічним фундаментом процесу вступу. Він охоплює дев’ять технічних розділів, що регулюють інтеграцію країни-кандидата до єдиного ринку. Кластер 3 (конкурентоспроможність та інклюзивне зростання) стосується рушійної сили соціально-економічного розвитку в процесі вступу до ЄС. Цей кластер містить вісім розділів, покликаних привести економіку країни-кандидата у відповідність до стандартів ЄС.

Джерело: «Укрінформ»