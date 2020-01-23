Арахамия: Гармонизация законодательства с ЕС может сделать Украину слабой

Давид Арахамия. Фото: From-UA

https://racurs.ua/n132505-arahamiya-garmonizaciya-zakonodatelstva-s-es-mojet-sdelat-ukrainu-slaboy.html

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что если в настоящее время Украина гармонизирует законодательство с ЕС, то она рискует стать государством с самой слабой экономикой в Евросоюзе, а также не сможет оказывать влияние на происходящие в Европе процессы, так как правила игры уже давно установлены.

Такое заявление Арахамия сделал во время своего выступления в Украинском доме в Давосе.

По мнению Арахамии, синхронизацию законодательства с ЕС Украине можно проводить лишь после укрепления отечественной экономики. А для создания благоприятных условий для иностранных инвесторов Украине необходимо разработать свои уникальные правила игры.

Парламентарий отметил, что многие соседние страны настойчиво рекомендуют Украине синхронизировать свое законодательство с ЕС, однако, по мнению Арахамии, это лишь ухудшит экономическую ситуацию в стране.

Глава фракции считает, что слабая экономика не сможет конкурировать с сильной, если правила игры будут одинаковые для всех.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в своем Facebook поспешил прокомментировать неоднозначное заявление Арахамии.

Он заявил, что курс Украины на членство в ЕС остается неизменным, а украинское законодательство будет адаптироваться под европейские законы. К данному вопросу необходимо отнестись внимательно и очень разумно, чтобы Украина получила от этого процесса выгоду.

Кулеба не стал отрицать, что некоторые нормы европейского законодательства являются вызовом для украинской экономики, но такие законы скорее исключение из правил.

Чиновник заявил, что переговорил с Арахамией по данному поводу и глава фракции «Слуга народа» согласился, что курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным и бесповоротным.