Евросоюз открыл для Украины шестой переговорный кластер

Открыт шестой кластер переговоров Украины и ЕС, фото: «Громадський простір»

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Україна та Євроcоюз офіційно відкрили шостий переговорний кластер — «Зовнішня політика» — у процесі набуття Україною членства в ЄС.

Про це сьогодні, 14 липня, заявив міністр з європейських справ та оборони головуючої в Ради ЄС Ірландії Томас Бірн на прес-конференції після завершення третьої міжурядової конференції, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Я радий оголосили про відкриття шостого переговорного кластеру з Україною, — зазначив він.

Бірн нагадав, що це другий кластер, який Європейський союз відкрив з Україною. Перший — Основи — був відкритий у червні:

Я вітаю цей постійний імпульс щодо кандидатури України після тривалого періоду без руху.

Він наголосив, що протягом останніх кількох років, «незважаючи на постійну агресивну війну Росії, Україна досягла значного прогресу та доклала реальних зусиль для узгодження свого національного законодавства з законодавством ЄС»:

Це досягнення України в процесі розширення, за найскладніших обставин, ще більш вражаюче. Сьогоднішня конференція демонструє не лише нашу відданість процесу вступу України, але й відданість України своєму шляху до ЄС, нашому Союзу та нашим цінностям. Прогрес, якого ми досягаємо сьогодні, також є важливим сигналом для громадян України, які перебувають на передовій європейських цінностей свободи, демократії та рівності.

За словами Бірна, протягом наступних місяців ірландське президентство працюватиме над продовженням «просування кандидатури України відповідно до чинної методології розширення та спираючись на технічну роботу з початкового етапу, успішно проведену головуваннями Данії та Кіпру протягом минулого року».

Він також звернувся до присутнього віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки:

Тим часом ми закликаємо вас, Тарасе та Україну, продовжувати впроваджувати необхідні реформи, особливо в галузі основоположних принципів. Україна є важливим членом європейської родини, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати Україну та її громадян у Європейському Союзі.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»