На саміті на Кіпрі 23 квітня лідери Євросоюзу погодилися, що перші переговори про вступ України можуть розпочатися в найближчі тижні та місяці.

Проте будь-які зобов’язання щодо дати вступу України до ЄС наразі ще не досягнуті. Так, процес членства Хорватії — останньої країни, яка приєдналася до ЄС — тривав близько десяти років. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформоване джерело серед європейських чиновників.

Активізація у питанні вступу України сталася після програшу на програшу на парламентських виборах в Угорщині партії прем'єр-міністра Віктора Орбана, який блокував цей процес.

Втім, попри згоду розпочати переговори, серед багатьох держав-членів мало бажання прискорити подачу заявки на процес, який зазвичай займає багато років, зазначає видання. Заявка Києва на членство є особливо чутливою через побоювання щодо можливого впливу на бюджет блоку, а також на аграрний та транспортний сектори.

Занепокоєння щодо того, що країни-члени не приймуть швидкий процес вступу, посилилося після того, як з’явилася інформація. що Німеччина підготувала пропозицію, яка надасть Україні «асоційоване членство» в ЄС, одночасно просуваючись у процесі вступу.

Згідно з цим планом, Україна поступово буде інтегрована в програми ЄС і відвідуватиме засідання блоку, але не матиме права голосу.

У той час як українські офіційні особи заявили, що вони готові відкласти доступ до деяких програм ЄС, включаючи його сільськогосподарську політику, Київ непохитний у тому, що він прагне стати повноправним членом і хоче твердих зобов’язань.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер висловив підтримку обговоренню різних варіантів членства для країн, які бажають приєднатися до блоку.

Якщо ми хочемо розширити Європу, це, ймовірно, буде з «цибулевою моделлю» багатьох рівнів співпраці, і я думаю, що нам потрібно про це говорити, — заявив він журналістам перед самітом.

Джерело: Bloomberg