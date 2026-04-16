Во время встречи с Еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, фото: Юлия Свириденко
Україна готується отримати за програмою Ukraine Facility пакет у 2,7 млрд євро.
Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після зустрічі з Єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос.
Свириденко зазначила, що отримання цього пакету фінансування стало можливим завдяки уваленому Верховною Радою минулого тижня пакета рішень, необхідних для продовження фінансування, зокрема законів про:
- цифровізацію виконавчого провадження;
- інтеграції до енергоринку ЄС;
- реформу системи державного нагляду.
Продовжуємо консультації з народними депутатами щодо наступних змін, необхідних для виконання наших зобов’язань перед партнерами, — додала вона.
Окремо обговорили технічні питання забезпечення першого траншу кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро, — зазначила вона. У фокусі також — прогрес України на шляху до ЄС. Україна послідовно та системно виконує всі кроки євроінтеграційного процесу.
За словами прем'єра, Україна рухається до виконання вимог за всіма шістьма тематичними євроінтеграційними кластерами:
У межах цієї роботи Уряд вже ухвалив Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС — це важливий етап на шляху до повноправного членства, який передбачає імплементацію понад 1600 актів європейського права.