Во время встречи с Еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, фото: Юлия Свириденко

Україна готується отримати за програмою Ukraine Facility пакет у 2,7 млрд євро.

Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після зустрічі з Єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос.

Свириденко зазначила, що отримання цього пакету фінансування стало можливим завдяки уваленому Верховною Радою минулого тижня пакета рішень, необхідних для продовження фінансування, зокрема законів про:

цифровізацію виконавчого провадження;

інтеграції до енергоринку ЄС;

реформу системи державного нагляду.

Продовжуємо консультації з народними депутатами щодо наступних змін, необхідних для виконання наших зобов’язань перед партнерами, — додала вона.

Свириденко додала, що продовжуються консультації з народними депутатами щодо наступних змін, необхідних для виконання зобов’язань України перед партнерами.

Окремо обговорили технічні питання забезпечення першого траншу кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро, — зазначила вона. У фокусі також — прогрес України на шляху до ЄС. Україна послідовно та системно виконує всі кроки євроінтеграційного процесу.

За словами прем'єра, Україна рухається до виконання вимог за всіма шістьма тематичними євроінтеграційними кластерами: