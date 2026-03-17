Українська делегація в Брюсселі сьогодні, 17 березня, отримала від Євросоюзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, йдеться про кластери:

3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток»;

4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання»;

5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС — вперше в історії, — наголосила прем'єр.

Свириденко зазначила, що в грудні українська сторона отримала умови — бенчмарки — за трьома іншими кластерами — 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини».

Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС", — наголосила Свириденко. — Уряд продовжить виконувати умови вступу — впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС.

Прем'єр додала, що отриманий сьогодні документ з умовами Кабмін одразу направляє до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням.