Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час зустрічі з Єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос, фото: Юлія Свириденко

Україна готується до отримання пакета в 2,7 млрд євро — Свириденко

16 кві 2026, 21:58
Україна готується отримати за програмою Ukraine Facility пакет у 2,7 млрд євро.

Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після зустрічі з Єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос.

Свириденко зазначила, що отримання цього пакету фінансування стало можливим завдяки уваленому Верховною Радою минулого тижня пакета рішень, необхідних для продовження фінансування, зокрема законів про:

  • цифровізацію виконавчого провадження;
  • інтеграції до енергоринку ЄС;
  • реформу системи державного нагляду.

Продовжуємо консультації з народними депутатами щодо наступних змін, необхідних для виконання наших зобов’язань перед партнерами, — додала вона.

Окремо обговорили технічні питання забезпечення першого траншу кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро, — зазначила вона. У фокусі також — прогрес України на шляху до ЄС. Україна послідовно та системно виконує всі кроки євроінтеграційного процесу.

За словами прем'єра, Україна рухається до виконання вимог за всіма шістьма тематичними євроінтеграційними кластерами:

У межах цієї роботи Уряд вже ухвалив Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС — це важливий етап на шляху до повноправного членства, який передбачає імплементацію понад 1600 актів європейського права.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів