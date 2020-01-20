«Укрзализныця» подписала меморандум с китайским производителем локомотивов, фото: Википедия

https://racurs.ua/n132352-ukrzaliznycya-podpisala-memorandum-s-kitayskim-proizvoditelem-lokomotivov.html

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«Укрзализныця» будет сотрудничать с китайским производителем локомотивов CRCC.

Стороны 20 января подписали соответствующий меморандум. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках подписанного меморандума планируется обменяться опытом. Украинские и китайские специалисты примут участие в совместных мероприятиях для развития железнодорожного сообщения Китай — Украина. Компании намерены искать крупных инвесторов.

Украинская сторона считает, что в частности благодаря транзитным железнодорожным маршрутам из Китая транспорт страны будет развиваться. Это повысит транзитный потенциал Украины.

Укрзализныця заинтересовалась китайскими локомотивами. В Украине назвали CRCC потенциальным продавцом электровозов.

Ранее «Укрзализныця» подписала соглашение с General Electric о приобретении 40 локомотивов. Киев купит 40 локомотивов GE. Первые из них поступят уже в 2020 году.