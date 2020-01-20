Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Укрзализныця» подписала меморандум с китайским производителем локомотивов, фото: Википедия

«Укрзализныця» подписала меморандум с китайским производителем локомотивов

20 янв 2020, 18:37
999

«Укрзализныця» будет сотрудничать с китайским производителем локомотивов CRCC.

Стороны 20 января подписали соответствующий меморандум. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках подписанного меморандума планируется обменяться опытом. Украинские и китайские специалисты примут участие в совместных мероприятиях для развития железнодорожного сообщения Китай — Украина. Компании намерены искать крупных инвесторов.

Украинская сторона считает, что в частности благодаря транзитным железнодорожным маршрутам из Китая транспорт страны будет развиваться. Это повысит транзитный потенциал Украины.

Укрзализныця заинтересовалась китайскими локомотивами. В Украине назвали CRCC потенциальным продавцом электровозов.

Ранее «Укрзализныця» подписала соглашение с General Electric о приобретении 40 локомотивов. Киев купит 40 локомотивов GE. Первые из них поступят уже в 2020 году.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Обыски в Херсоне: по делу Гандзюк силовики задержали Павловского

На Херсонщине задержали Игоря Павловского — фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Девяти лицам объявили новые подозрения в участии в преступной организации, которая занималась похищением людей и поджогами

Новости Украины
16:22