Украина подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшим немецким железнодорожным операторомhttps://racurs.ua/n132495-ukraina-podpisala-memorandum-o-sotrudnichestve-s-krupneyshim-nemeckim-jeleznodorojnym-operatorom.htmlРакурс
Всемирный экономический форум в Давосе стал местом подписания «Меморандума о взаимопонимании» между Министерством инфраструктуры Украины и крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Гончарук отметил, что подписание данного меморандума является логическим продолжением плана реструктуризации «Укрзализныци», который был анонсирован президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года.
Премьер-министр выразил надежду, что опыт Deutsche Bahn позволит существенно повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.
Гончарук уточнил, что на прошлой неделе украинское правительство проводило встречу с руководством Deutsche Bahn в Киеве, в результате которой было достигнуто взаимопонимание того, что Украина полностью оставит за собой контроль над «Укрзализныцей», а специалисты Deutsche Bahn будут работать над реформированием предприятия.
Гончарук подчеркнул, что в данном случае ни о какой продаже или аренде «Укрзализныци» речи быть не может, так как данное предприятие является стратегически важным для Украины.