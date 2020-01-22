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Ракурс
Подписание «Меморандума о взаимопонимании». Фото: Telegram

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшим немецким железнодорожным оператором

22 янв 2020, 20:02
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Всемирный экономический форум в Давосе стал местом подписания «Меморандума о взаимопонимании» между Министерством инфраструктуры Украины и крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук отметил, что подписание данного меморандума является логическим продолжением плана реструктуризации «Укрзализныци», который был анонсирован президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года.

Премьер-министр выразил надежду, что опыт Deutsche Bahn позволит существенно повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

Гончарук уточнил, что на прошлой неделе украинское правительство проводило встречу с руководством Deutsche Bahn в Киеве, в результате которой было достигнуто взаимопонимание того, что Украина полностью оставит за собой контроль над «Укрзализныцей», а специалисты Deutsche Bahn будут работать над реформированием предприятия.

Гончарук подчеркнул, что в данном случае ни о какой продаже или аренде «Укрзализныци» речи быть не может, так как данное предприятие является стратегически важным для Украины.

Источник: Ракурс


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