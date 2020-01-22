Проспект Жукова может вернуться в Харьков: горсовет снова будет рассматривать переименование

В Харькове снова может появиться проспект Жукова, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n132494-prospekt-jukova-mojet-vernutsya-v-harkov-gorsovet-snova-budet-rassmatrivat-pereimenovanie.html

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Харьковский городской совет снова будет рассматривать резонансный вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко и возвращения ему названия в честь советского маршала Жукова.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Харькова Геннадия Кернеса от 20 января, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Согласно распоряжению Кернеса, отдел по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды должен подготовить проект соответствующего представления и информационную справку о Жукове, а также обобщить замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения. Департамент жилищного хозяйства горсовета и администрации Немышлянского и Слободского районов Харькова должны подготовить расчеты и смету расходов, связанных с изменением названия этого проспекта.

Контроль за выполнением распоряжения Кернеса возложен на его первого заместителя Игоря Терехова.

Проспект Жукова в Харькове на проспект Григоренко был переименован в 2016 году в рамках декоммунизации. В июне этого года Харьковский городской совет вернул проспекту прежнее название. Это решение было обжаловано в Харьковском окружном административном суде, который 5 сентября признал его незаконным.

Харьковский горсовет подал апелляцию, однако 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил решение суда предыдущей инстанции.

19 ноября Харьковский горсовет объявил о проведении в форме электронной консультации общественного обсуждения по вопросу переименования этого проспекта. Спустя месяц были опубликованы его результаты, свидетельствующие, что инициативу по возвращению проспекта Жукова поддерживают 67% участников соответствующего голосования.

Напомним, 2 июня в Харькове повалили памятник Жукову. В июле Кернес сообщил о восстановлении этого памятника.