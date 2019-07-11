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Ракурс
В Харькове вернули памятник Жукову. Фото: Status Quo

В Харькове вернули памятник Жукову (ФОТО)

11 июл 2019, 10:53
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Памятник Жукову в Харькове, который 2 июня был снесен с постамента, вернули обратно. Такое решение принял мэр города несмотря на возражения историков и протесты общественных активистов.

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Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст маршалу СССР Георгию Жукову восстановлен, «как он и обещал ранее». Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

В Харькове вернули памятник Жукову. Фото: страница Геннадия Кернеса в Facebook

В Харькове вернули памятник Жукову. Фото: страница Геннадия Кернеса в Facebook

В Харькове вернули памятник Жукову. Фото: страница Геннадия Кернеса в Facebook

Историки Украинского института национальной памяти подчеркивают, что Жуков является военным преступником. Тем не менее, Кернеса это не остановило. Кроме того, он отметил, что ранее на восстановление памятника обещал выделить средства народный депутат Виталий Хомутынник.

Напомним, что в мае 2016 года проспект Жукова в Харькове был переименован в проспект генерала Григоренко. Затем на сайте мэрии появилась петиция с требованием вернуть проспекту его прежнее наименование. В июне текущего года Кернес подписал решение о восстановлении названия проспекта Жукова. В ответ на такие действия горсовета было открыто уголовное производство, а протестующие жители города демонтировали памятник советскому маршалу.

Источник: Ракурс


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