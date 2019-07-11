У Харкові повернули пам'ятник Жукову. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/ua/n124160-u-harkovi-povernuly-pam-yatnyk-jukovu-foto.html

Ракурс

Пам’ятник Жукову у Харкові, який 2 червня був знесений з постаменту, повернули назад. Таке рішення прийняв мер міста попри заперечення істориків та протести громадських активістів.

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Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що бюст маршалу СРСР Георгію Жукову відновлено, «як він і обіцяв раніше». Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідні фото.

Історики Українського інституту національної пам’яті наголошують, що Жуков є військовим злочинцем. Проте Кернеса це не зупинило. Крім того, він зазначив, що раніше на відновлення пам’ятника обіцяв виділити кошти народний депутат Віталій Хомутинник.

Нагадаємо, що в травні 2016 року проспект Жукова у Харкові був перейменований на проспект генерала Григоренка. Після цього на сайті мерії з’явилася петиція з вимогою повернути проспекту його колишнє найменування. У червні поточного року Кернес підписав рішення про відновлення назви проспекту Жукова. У відповідь на такі дії міськради було відкрито кримінальне провадження, а протестувальники демонтували пам’ятник радянському маршалу.