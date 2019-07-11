Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Харкові повернули пам'ятник Жукову. Фото: Status Quo

У Харкові повернули пам’ятник Жукову (ФОТО)

11 лип 2019, 10:53
999

Пам’ятник Жукову у Харкові, який 2 червня був знесений з постаменту, повернули назад. Таке рішення прийняв мер міста попри заперечення істориків та протести громадських активістів.

Loading...

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що бюст маршалу СРСР Георгію Жукову відновлено, «як він і обіцяв раніше». Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідні фото.

У Харкові повернули пам'ятник Жукову. Фото: сторінка Генадія Кернеса у Facebook

У Харкові повернули пам'ятник Жукову. Фото: сторінка Генадія Кернеса у Facebook

У Харкові повернули пам'ятник Жукову. Фото: сторінка Генадія Кернеса у Facebook

Історики Українського інституту національної пам’яті наголошують, що Жуков є військовим злочинцем. Проте Кернеса це не зупинило. Крім того, він зазначив, що раніше на відновлення пам’ятника обіцяв виділити кошти народний депутат Віталій Хомутинник.

Нагадаємо, що в травні 2016 року проспект Жукова у Харкові був перейменований на проспект генерала Григоренка. Після цього на сайті мерії з’явилася петиція з вимогою повернути проспекту його колишнє найменування. У червні поточного року Кернес підписав рішення про відновлення назви проспекту Жукова. У відповідь на такі дії міськради було відкрито кримінальне провадження, а протестувальники демонтували пам’ятник радянському маршалу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Головні новини 10 липня: Зеленський вигнав «чорта» у Борисполі, ЧАЕС отримала новий саркофаг від ЄС, на Донбасі обстріляли кортеж голови ОДА

Головними новинами 10 липня стали скандал за участю президента у Бориспольській міськраді, відкриття нової захисної арки на ЧАЕС і обстріл кортежу голови Донецької ОДА, під час якого загинув український військовий

Новини України
23:08   10 лип
Новини партнерів
Загрузка...