США назвали головну країну-джерело антисемітизму, фото: Білий дім

https://racurs.ua/ua/n132567-ssha-nazvaly-golovnu-krayinu-djerelo-antysemityzmu.html

Ракурс

Антисемітизм найбільше розповсюджують в Ірані.

Віце-президент США Майк Пенс вважає країну основним джерелом поширення антисемітизму в світі. Про це він заявив в ізраїльському національному меморіалі «Яд ва-Шем» під час проведення Всесвітнього форуму пам’яті Голокосту.

Чиновник звернув увагу на факти порушень у різних державах. Він закликав всі країни до єдності в боротьбі проти цього явища. Серед винуватців проблеми Пенс назвав Іран, а також закликав рішуче протистояти провідній державі-поширювачу антисемітизму. Віце-президент США додав, що іранська влада на рівні державної політики заперечує Голокост.

Світ повинен рішуче протистояти Ісламській Республіці Іран, — зазначив Пенс.

Володимир Зеленський, президент України, також планував відвідати захід, який організовано в честь 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц. Пізніше глава держави відмовився. Він заявив, що місця української делегації вирішив віддати тим людям, хто пережив цю трагедію з 1940 по 1945 рік.

В Ізраїлі відреагували на вчинок української делегації. Представники меморіалу Голокосту «Яд ва-Шем» заявили, що шкодують про такий крок чиновників з України.