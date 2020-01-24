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США назвали головну країну-джерело антисемітизму, фото: Білий дім

США назвали головну країну-джерело антисемітизму

24 січ 2020, 09:57
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Антисемітизм найбільше розповсюджують в Ірані.

Віце-президент США Майк Пенс вважає країну основним джерелом поширення антисемітизму в світі. Про це він заявив в ізраїльському національному меморіалі «Яд ва-Шем» під час проведення Всесвітнього форуму пам’яті Голокосту.

Чиновник звернув увагу на факти порушень у різних державах. Він закликав всі країни до єдності в боротьбі проти цього явища. Серед винуватців проблеми Пенс назвав Іран, а також закликав рішуче протистояти провідній державі-поширювачу антисемітизму. Віце-президент США додав, що іранська влада на рівні державної політики заперечує Голокост.

Світ повинен рішуче протистояти Ісламській Республіці Іран, — зазначив Пенс.

Володимир Зеленський, президент України, також планував відвідати захід, який організовано в честь 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц. Пізніше глава держави відмовився. Він заявив, що місця української делегації вирішив віддати тим людям, хто пережив цю трагедію з 1940 по 1945 рік.

В Ізраїлі відреагували на вчинок української делегації. Представники меморіалу Голокосту «Яд ва-Шем» заявили, що шкодують про такий крок чиновників з України.

Джерело: Ракурс


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