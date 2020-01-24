Смертельний вірус у Китаї: «закрито» вже вісім міст

У Китаї в грудні розпочався спалах нового небезпечного вірусу, фото: Joint Base San Antonio

https://racurs.ua/ua/n132566-smertelnyy-virus-u-kytayi-zakryto-vje-visim-mist.html

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У Китаї вже вісім міст «закрили» через спалах нового коронавірусу (nCoV), який призводить до розвитку пневмонії. Їхніх жителів закликають не залишати межі своїх населених пунктів.

Це місто Ухань, де стався спалах вірусу, та сім сусідніх міст у центральній китайській провінці Хубей — Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень і Сяньтао, повідомляє агентство Assotiated Press.

Загалом у цих містах проживають 25 млн людей.

Влада Уханя заявила, що займається створенням спеціалізованої лікарні на 1 тис. ліжок, подібної до тої, що була відкрита в Пекіні під час спалаху атипової пневмонії. Цей госпіталь планують відкрити 3 лютого.

Станом на сьогоднішній ранок від коронавірусу померли вже 26 людей, зокрема зафіксовані перші дві смерті за межами Хубея — у провінціях Хейлунцзян та Хебей. Так, у Хебеї 80-річний чоловік помер після повернення з двомісячного перебування в Ухані, де відвідував родичів.

Кількість підтверджених випадків захворювань сягнула 830.

Нагадаємо, у ВООЗ вчора вирішили поки не оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу в Китаї.