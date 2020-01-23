Китайський коронавірус ще не привів до надзвичайної ситуації – ВООЗ. Фото: Фолус

https://racurs.ua/ua/n132560-koronavirus-z-kytau-sche-ne-pryzviv-do-globalnoyi-nadzvychaynoyi-sytuaciyi-vooz.html

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Китайський коронавірус наразі не є загрозою світового масштабу.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вирішила поки не оголошувати надзвичайний стан через розповсюдження нового коронавірусу з Китаю. Однак всі країни повинні бути готовим до введення надзвичайного стану. Про це 23 січня на брифінгу заявив глава надзвичайного комітету ВООЗ Дідьє Хусін, повідомляє Associated Press.

Надзвичайний комітет порекомендував генеральному директору ВООЗ, що зараз не час оголошувати надзвичайний стан. Нині зарано вважати його надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного масштабу, — зазначив він.

В організації заявили, що кількість жертв поки незначна. При цьому фахівці погоджуються, що вірус поширюється дуже швидко. Владу КНР просять інформувати про перебіг захворювання.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адхана Гебреєсуса, для Китаю новий вірус — надзвичайна ситуація, але вона поки не стала такою у глобальному масштабі.

Нагадаємо, новий коронавірус забрав вже 18 життів у Китаї, понад 450 осіб інфіковані. Також влада провінції Хебей повідомила про першу смерть від невідомої хвороби за межами епіцентру захворювання.