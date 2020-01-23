У МОЗ повідомили, чи є загроза ураження коронавірусом для українців. Фото: ТСН

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Коронавірус із Китаю забрав щонайменше 17 життів і призвів до ізоляції двох міст-мільйонників. Ще півтисячі осіб заражені вірусом, і це лише офіційні дані. В Україні наразі немає заражених осіб, як і хворих із підозрою на коронавірус, але загроза його поширення є. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що відомо про нове смертельне захворювання, та дали рекомендації, як уберегтися від зараження.

Інкубаційний період коронавірусу у середньому триває від 2 до 12 діб. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає жодних клінічних симптомів проявів хвороби. Випадків зараження новим китайським вірусом в Україні наразі не зафіксували. У МОЗ наголосили, що експрес-тестів для виявлення цієї хвороби в Україні наразі немає, присутні лише стандартні методи діагностики. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Виконуючий обов’язки генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузин наголосив, що ризик занесення вірусу до України поки оцінюється як середній. В осіб, які подорожують до міста Ухань, встановлено середній ризик можливого інфікування.

За словами Кузина, такий рівень не передбачає обмежень на переміщення вантажів, товарів або осіб, які подорожують. При цьому Центр громадського здоров’я впровадив певні дії із забезпеченню готовності відповіді на потенційно завезені випадки.

Кузин наголосив, що через китайський коронавірус посилено заходи в аеропорту «Бориспіль». Прямого авіасполучення з Уханем в Україні немає, але є з іншими китайськими містами. Співробітники Лабораторного центру щодня зустрічатимуть літаки з КНР, проводитимуть опитування та перевірятимуть самопочуття пасажирів, наявність скарг на здоров’я.

Як відомо, медики радять українцям в Китаї регулярно мити руки, не їсти термічно необроблені продукти та звертатися до лікаря, якщо контактували з людьми з регіонів, де є захворювання.

За останньою інформацією, станом на 23 січня новий вірус зафіксували у Таїланді, Японії, Південній Кореї та США. Від вірусу померли 17 людей, ще понад 450 — захворіли.

Нагадаємо, у Китаї закрили міста Хуанган та Ухан, щоб зупинити поширення смертельного коронавірусу. В цих населених пунктах закрили не лише туристичні та розважальні об'єкти, але й виїзне автомобільне і залізничне сполучення.