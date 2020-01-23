Екс-нардепу Логвинському підписали підозру в крадіжці 54 млн грн. Фото: Укрінформ

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Розкрадання державних коштів у розмірі 54 млн грн інкримінують екс-нардепу від «Народного фронту» Георгію Логвинському і колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій.

Підозри їм підписали в Офісі генерального прокурора, проте вручити їх поки що не можуть, адже Логвинський і Бернацька поїхали на Всесвітній економічний форум в Давосі, пише «Українська правда» з посиланням на джерела.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі генерального прокурора України. Там зазначили, що про підозри повідомлено колишньому урядовому уповноваженому у справах ЄСПЛ, екс-першому заступнику міністра юстиції та ще чотирьом особам.

Йдеться про справу «Золотого мандарина». У Національному антикорупційному бюро вважають, що в 2015—2016 роках Логвинський за допомогою Бернацької, яка тоді працювала в Міністерстві юстиції, і Бориса Бабіна, колишнього уповноваженого у справах ЄСПЛ, скоїв крадіжку 54 млн грн з державного бюджету. Гроші виводилися через компанію «Золотий мандарин ойл», яку пов’язують з екс-нардепом.

За даними НАБУ, в 2015 році між компаніями «Золотий мандарин ойл» і «Київенерго» була суперечка через заборгованість. У «Золотому мандарині» заявляли, що «Київенерго» не виплатила 54,2 млн грн за зберігання мазуту, хоча реальна сума боргу була меншою. Знаючи про це, зазначили в НАБУ, Бабін приховав дані і Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити борг «Золотому мандарину» з держбюджету. Компанія отримала 54 млн грн від Мін’юсту.

Загалом, за даними слідства, у розкраданні коштів брали участь шість осіб. Окрім Логвинського, Бернацької і Бабіна, були також троє технічних виконавців.

Бернацька вважає, що Міністерство юстиції тоді діяло законно і це було «виконанням міжнародних зобов’язань України».

Як писав «Ракурс», також раніше Борис Бабін розповів, що САП і НАБУ намагалися йому вручити підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).