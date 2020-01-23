Экс-нардепу Логвинскому подписали подозрение в краже 54 млн грн. Фото: Укринформ

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Хищение государственных средств в размере 54 млн грн инкриминируют экс-нардепу от «Народного фронта» Георгию Логвинскому и бывшему первому заместителю министра юстиции Наталье Бернацкой.

Подозрения им подписали в Офисе генерального прокурора, однако вручить их пока что не могут, так как Логвинский и Бернацкая поехали на Всемирный экономический форум в Давосе, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Позже эту информацию подтвердили в Офисе генерального прокурора Украины. Там отметили, что о подозрениях сообщили бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ, экс-первому заместителю министра юстиции и еще четырем лицам.

Речь идет о деле «Золотого мандарина». В Национальном антикоррупционном бюро считают, что в 2015—2016 годах Логвинский с помощью Бернацкой, которая тогда работала в Министерстве юстиции, и Бориса Бабина, бывшего уполномоченного по делам ЕСПЧ, совершил кражу 54 млн грн из государственного бюджета. Деньги выводились через компанию «Золотой мандарин ойл», которую связывают с экс-нардепом.

По данным НАБУ, в 2015 году между компаниями «Золотой мандарин ойл» и «Киевэнерго» был спор из-за задолженностей. В «Золотом мандарине» заявляли, что «Киевэнерго» не выплатил 54,2 млн грн за хранение мазута, хотя реальная сумма долга была меньше. Зная об этом, отметили в НАБУ, Бабин скрыл данные и Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить долг «Золотому мандарину» из госбюджета. Компания получила 54 млн грн от Минюста.

Всего, по данным следствия, в хищении средств участвовали шесть человек. Помимо Логвинского, Бернацкой и Бабина, были также трое технических исполнителей.

Бернацкая считает, что Министерство юстиции тогда действовало законно и это было «выполнением международных обязательств Украины».

Как писал «Ракурс», также ранее Борис Бабин рассказал, что САП и НАБУ пытались ему вручить подозрение по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).