Борис Бабин, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n132485-byvshego-postpreda-prezidenta-v-krymu-nabu-podozrevaet-v-rastrate-imuschestva.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает бывшего постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина в растрате имущества.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сегодня пытались вручить ему подозрение по ст. 191 Уголовно кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Об этом Бабин сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Бабина, это подозрение касается его деятельности в должности правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ.

Бабин отметил, что считает это подозрение «наивысшим признанием своей деятельности в 2014—2020 годах по противодействию агрессору»

«Суицидальных намерений не имею, выезжать в Крым или РФ также. Настроение боевое», — резюмировал Бабин.

Представителем президента в Крыму Бабин был с июля 2017 года по декабрь 2018 года, правительственным уполномоченным по делам ЕСПЧ — в 2015 году.

Напомним, недавно стало известно, что НАБУ расследует факты продажи квартир в элитном районе Киева по заниженным ценам, в результате которых, по оценкам следствия, общине столицы был нанесен ущерб на сумму 5,9 млн грн.