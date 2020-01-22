Экс-участника «Х-фактора» из Украины хотели казнить в Малайзии. Фото: Людмила Денисова

https://racurs.ua/n132484-eks-uchastnika-h-faktora-iz-ukrainy-hoteli-kaznit-v-malayzii-no-reshili-pomilovat-foto.html

Ракурс

Смертный приговор отменили в Малайзии украинцу Роману Золотареву. Мужчину Высший суд г. Шах-Алам приговорил к повешению 29 марта 2019 года. С тех пор украинская сторона, в частности Офис омбудсмена, начали вести переговоры с властями Малайзии для освобождения украинца.

Роман Золотарев — певец, экс-участник талант-шоу «Х-фактор» и «Битва хоров». В 2017 году он уехал в Бразилию на заработки. Вскоре из-за разорвания контракта с работодателем он решил вернуться в Украину, пишет омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По дороге домой мужчина согласился перевезти в Лаос чемодан с вещами от незнакомых людей. Украинец убедился, что в чемодане были только вещи, однако во время пересадки в г. Куала-Лумпур (Малайзия) его задержали правоохранительные органы страны.

29 марта 2019 года суд в Малайзии приговорил Золотарева к казни путем повешения. После приговора отец украинца обратился к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой помочь сыну. После этого, пишет Денисова, началась борьба за украинца.

Украинская сторона созванивалась с посольством Украины в Малайзии, отправляла письма в правозащитные организации и обращалась к омбудсмену страны. Благодаря этим усилиям смертный приговор был отменен и сейчас украинец уже находится на родине.

Как писал «Ракурс», итальянская Фемида 12 июля 2019 года признала виновным и приговорила к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.