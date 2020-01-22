Екс-учасника «Х-фактора» з України хотіли стратити в Малайзії, але вирішили помилувати

Екс-учасника «Х-фактора» з України хотіли стратити в Малайзії. Фото: Людмила Денісова

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Ракурс

Смертний вирок скасували в Малайзії українцю Роману Золотарьову. Чоловіка Вищий суд м. Шах-Алам засудив до повішення 29 березня 2019 року. З того часу українська сторона, зокрема Офіс омбудсмена, почала вести переговори з владою Малайзії для звільнення українця.

Роман Золотарьов — співак, екс-учасник талант-шоу «Х-фактор» і «Битва хорів». У 2017 році він поїхав до Бразилії на заробітки. Незабаром через розірвання контракту з роботодавцем він вирішив повернутися до України, пише омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

Дорогою додому чоловік погодився перевезти в Лаос валізу з речами від незнайомих людей. Українець переконався, що у валізі були тільки речі, однак під час пересадки в м. Куала-Лумпур (Малайзія) його затримали правоохоронні органи країни.

29 березня 2019 року суд в Малайзії засудив Золотарьова до страти шляхом повішення. Після вироку батько українця звернувся до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової з проханням допомогти синові. Після цього, пише Денисова, почалася боротьба за українця.

Українська сторона телефонувала до посольства України в Малайзії, відправляла листи до правозахисних організацій та зверталася до омбудсмена країни. Завдяки цим зусиллям смертний вирок був скасований і зараз українець вже знаходиться на батьківщині.

Як писав «Ракурс», італійська Феміда 12 липня 2019 року визнала винним і засудила до 24 років ув’язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році.