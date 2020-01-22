Борги Коломойського: Верховний суд заборонив Нацбанку вимагати в олігарха повертати кредити рефінансування за його поручительством, фото — НВ

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Ракурс

Верховний суд заборонив Нацбанку вимагати в бізнесмена Ігоря Коломойського сплачувати кредити рефінансування, які були видані за його особистим поручительством.

Про це стало відомо з рішення суду щодо касаційної скарги НБУ. Регулятор апелював до рішення судів попередніх інстанцій щодо стягнення з компанії «Гаджибей» іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування, які видавалися «ПриватБанку» до його націоналізації. Поручителем за цими кредитами була саме компанія Коломойського.

У Нацбанку стверджують, що це рішення порушує кредиторські права НБУ, оскільки він має право стягувати заставлене майно з фінансових та майнових поручителів, якщо за наданими кредитами рефінансування настав строк погашення. При цьому в Нацбанку нагадують, що раніше Верховний суд неодноразово підтверджував право регулятора стягувати борги за наданими кредитами і з банків-боржників, і з поручителів.

Це рішення створює ризик того, що екс-власники «ПриватБанку» зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань, — заявив топ-юрист НБУ Віктор Григорчук.

Фінансовий аналітик Сергій Фурса так відреагував на рішення суду: «Нацбанк не може вимагати з Коломойського за кредитами рефінансування, за якими було особисте поручительство олігарха. А треба вимагати з держави. А Коломойський ні до чого. А ви ще питаєте, чи зможемо ми привести інвесторів з Давосу. Поки Верховний суд приймає такі рішення, з Давосу можна привозити тільки шапки».

НБУ подав 148 позовів проти поручителів за кредитами рефінансування і вже виграв у 24 справах, стягнувши 1,36 млрд грн. Загальний борг «ПриватБанку» за цими позиками становить 7,6 млрд грн. Учора «Ракурс» повідомляв, що за позовом НБУ Господарський суд Львівської області стягнув з одного із підприємств Коломойського нерухомість на понад 100 млн грн для погашення боргу за кредитом рефінансування.