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Ракурс
Долги Коломойского: Верховный суд запретил Нацбанку требовать у олигарха возвращать кредиты рефинансирования по его поручительству, фото — НВ

Верховный суд запретил НБУ требовать у Коломойского возвращать кредиты рефинансирования по его поручительству

22 янв 2020, 16:37
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Верховный суд запретил Нацбанку требовать у бизнесмена Игоря Коломойского возвращать кредиты рефинансирования, выданные по его личному поручительству.

Об этом стало известно из решения суда по кассационной жалобе НБУ. Регулятор апеллировал к решению судов предыдущих инстанций о взыскании с компании «Гаджибей» ипотеки в счет погашения кредитов рефинансирования, которые выдавались «ПриватБанку» до его национализации. Поручителем по этим кредитам была именно компания Коломойского.

В Нацбанке утверждают, что это решение нарушает кредиторские права НБУ, поскольку он имеет право взимать заложенное имущество с финансовых и имущественных поручителей, если по предоставленным кредитам рефинансирования наступил срок погашения. При этом в Нацбанке напоминают, что ранее Верховный суд неоднократно подтверждал право регулятора взыскивать долги по предоставленным кредитам и из банков-должников, и с поручителей.

Это решение создает риск того, что экс-владельцы «ПриватБанка» смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств, — заявил топ-юрист НБУ Виктор Григорчук.

Финансовый аналитик Сергей Фурса так отреагировал на решение суда: «Нацбанк не может требовать с Коломойского по кредитам рефинансирования, по которым было личное поручительство олигарха. А надо требовать с государства. А Коломойский ни к чему. А вы еще спрашиваете, сможем ли мы привести инвесторов из Давоса. Пока Верховный суд принимает такие решения, из Давоса можно привозить только шапки».

НБУ подал 148 исков против поручителей по кредитам рефинансирования и уже выиграл в 24 делах, взыскав 1,36 млрд грн. Общий долг «ПриватБанка» по этим займам составляет 7,6 млрд грн. Вчера «Ракурс» сообщал, что по иску НБУ Хозяйственный суд Львовской области взыскал с одного из предприятий Коломойского недвижимость на более чем 100 млн грн для погашения долга по кредиту рефинансирования.

Источник: Ракурс


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